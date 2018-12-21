МЧС заявило, что пожар на складе пиротехники в Петербурге не угрожает жилым домам

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Угрозы для жилых домов от пожара на пиротехническом складе в Петербурге нет, сведений о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

"Происходит горение металлического ангара размером 10х60 метров. Внутри предположительно находится пиротехническая продукция. Площадь пожара 300 кв.м. Есть угроза распространения на прилегающий ангар 8х60 м, склад с мебелью. К месту следует Передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха в районе пожара, а также направлен пожарный поезд", - сообщает МЧС.

Расстояние до ближайших домов - более 1 км. Угроза жилым домам отсутствует.

"Сведений о пострадавших не поступало. От территориальной подсистемы РСЧС работает 89 человек личного состава и 35 единицы техники, в том числе от МЧС - 60 человек и 28 единиц техники. Кроме того, к месту следует пожарный поезд", - добавляет ведомство.

Информация о пожаре по адресу Химический переулок, 14 поступила в 20:15. В 20:32 ранг повышен до второго номера сложности из пяти.