Склад пиротехники загорелся в центре Петербурга

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Пожар на складе пиротехники в Адмиралтейском районе города произошел вечером в пятницу, очевидцы сообщают о взрывах фейерверков на месте происшествия.
"Происходит горение, пожару присвоен второй номер сложности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу в пятницу, не уточнив подробностей.
Спасатели выехали на место происшествия.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, на пиротехническом складе детонируют фейерверки, прозвучал хлопок.
Пожар на складе пиротехники в Петербургеhttps://t.co/aIvT6OFKaj#Петербург #пожар pic.twitter.com/Z1u80QS06c— Пятый канал Новости (@5tv) 21 декабря 2018 г.