Склад пиротехники загорелся в центре Петербурга

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Пожар на складе пиротехники в Адмиралтейском районе города произошел вечером в пятницу, очевидцы сообщают о взрывах фейерверков на месте происшествия.

"Происходит горение, пожару присвоен второй номер сложности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу в пятницу, не уточнив подробностей.

Спасатели выехали на место происшествия.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на пиротехническом складе детонируют фейерверки, прозвучал хлопок.