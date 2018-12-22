Интенсивность горения газа на аварийном газопроводе в Якутии снизилась

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Прорыв газопровода с воспламенением в Намском районе Якутии не привело к нарушению газоснабжения жителей, подача газа проводится в полном объеме, сообщает в субботу пресс-служба регионального МЧС.

"На месте работают две бригады "Сахатранснефтегаз". Произведено перекрытие поврежденного участка задвижками, производится догорание газа в трубе. Произведено переключение подачи газа по двум резервным веткам. Подача газа потребителям производится в полном объеме, без ограничений. Интенсивность горения газа снизилась", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что угрозы нарушения жизнеобеспечения населения, а также угрозы возгорания близлежащих объектов и лесного массива нет. ГУ МЧС России по Якутии приведено в режим функционирования "чрезвычайная ситуация".

Для проведения аварийно-восстановительных работ из Якутска к месту происшествия направлена специальная техника "Сахатранснефтегаза". Работает оперативный штаб ГУ МЧС по Якутии.

"По информации представителя "Сахатранснефтегаза", произошел порыв первой ветки газопровода на линии Якутск - Таастах Намского района (в районе реки Туринка), что в 60 км от Якутска. К данной ветке газопровода подключено три населенных пункта Намского района: село Ергелех, село Хонгор-Бие, село Кюренг-Ат. Диаметр газопровода 530 мм", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Между тем на сайте Минэнерго РФ сообщается, что аварийно- восстановительные работы планируется завершить в воскресенье. "Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ 23 декабря 12:00 московского времени (18:00 местного времени)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прорыв газопровода с воспламенением произошел в 08:30 местного времени (02:30 мск) в Намском районе республики. Пострадавших в результате ЧП нет. Следственно управление СКР по Якутии начало процессуальную проверку по факту происшествия.

АО "Сахатранснефтегаз" создано в 2003 году для управления магистральным газопроводом от Средне-Вилюйского газоконденсатного месторождения до Якутска, также ведет добычу на Среднетюнгском и Отраднинском газовых месторождениях. Владельцем компании является министерство имущественных и земельных отношений Якутии.