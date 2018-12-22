Выгорание газа на поврежденном газопроводе в Якутии завершилось

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Остатки газа на поврежденном участке трубы магистрального газопровода в Намском районе Якутии полностью выгорели, сообщается в субботу на сайте Минэнерго РФ.

"В 06:30 московского времени (12:30 местного) выгорание остаточного газа завершено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прорыв газопровода с воспламенением произошел в 08:30 местного времени (02:30 по Москве) в Намском районе республики. Пострадавших в результате ЧП нет. Следственное управление СКР по Якутии начало процессуальную проверку по факту происшествия.

Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ - 23 декабря 18:00 местного времени (12:00 по московскому).

В свою очередь, по данным регионального ГУ МЧС, аварию на газопроводе первыми увидели пилоты компании "Аэрофлот" при заходе самолета на посадку.

АО "Сахатранснефтегаз" создано в 2003 году для управления магистральным газопроводом от Средне-Вилюйского газоконденсатного месторождения до Якутска, оно также ведет добычу на Среднетюнгском и Отраднинском газовых месторождениях. Владельцем компании является министерство имущественных и земельных отношений Якутии.