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На Сахалине потребовали исключить вопрос о Южных Курилах из переговоров с Японией

Митинг в Южно-Сахалинске собрал жителей из разных районов региона и представителей всех партий

На Сахалине потребовали исключить вопрос о Южных Курилах из переговоров с Японией
Митинг против передачи части Курильских островов Японии в Южно-Сахалинске
Фото: ТАСС, Сергей Красноухов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Санкционированный митинг против идеи передачи Южных Курил Японии собрался в субботу днем на площади Победы в Южно-Сахалинске под девизом "У нас нет лишней земли".

Как заявили собравшимся организаторы мероприятия (инициативная группа местных жителей), на митинг пришли люди разных возрастов, представители всех политических партий, в том числе "Единой России", казаки, бюджетники и жители Сахалинской области, приехавшие из разных районов региона.

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Выступавшие напомнили, что 2 сентября 1945 года подписанием безоговорочной капитуляции Японии была поставлена точка во Второй мировой войне, и тем самым "фактически достигнут мир нашей страны с Японией". Они подчеркнули в своих выступлениях, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и ее субъекта - Сахалинской области.

В принятой на митинге резолюции собравшиеся потребовали от руководства страны "исключить из повестки российско-японских переговоров тематику так называемого "мирного договора" как способа узаконить территориальные уступки в нарушение Конституции России (статья 4)". Сахалинцы считают необходимым "прекратить пропаганду такого договора как якобы необходимого", отметили участники собрания.

Авторы резолюции также предлагают правительству страны возродить празднование Дня Победы над Японией, учрежденного указом президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года. В числе их требований - введение административной ответственности за публичное (в СМИ или иным способом) искаженное изображение территории Российской Федерации, "в частности, без территорий РФ на которые официально претендуют другие государства".

Областным властям собравшиеся предложили "прекратить волокиту в установке в Южно-Сахалинске памятника-мемориала защитникам южного Сахалина от японской агрессии в 1904-1905 годах".

Участники митинга также выступили категорически против возможного объединения Сахалинской области с Приморским краем, и предложили областной власти выйти в федеральный центр с инициативой изменить название региона на Сахалино-Курильский край, что ранее уже неоднократно предлагалось местной общественностью.

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В ходе митинга все желающие подписывали опросные листы с вопросом "Поддерживаете ли вы передачу Японии части Курильских островов". По словам организаторов, более 500 человек уже подписали эти листы, заявив, что они против передачи Курил. Сбор подписей продолжится в течение еще нескольких дней, после чего подписанные опросные листы передадут руководству страны.

Митинг, продолжавшийся 1,5 часа, прошел без происшествий и инцидентов.

Как сообщалось, в конце ноября сахалинская областная Дума обратилась к МИД России с просьбой исключить территориальный вопрос из переговорного процесса по мирному договору между РФ и Японией.

Ранее в ноябре в Сингапуре состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В начале прошлой недели вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что Путин и Абэ на последних переговорах не обсуждали вопрос передачи Курил Японии. Он добавил, что "обсуждались вопросы, связанные с совместной экономической деятельностью" России и Японии на Южных Курилах.

Территориальные претензии Японии

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

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Теги: Сахалин, Южные Курилы, Япония

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