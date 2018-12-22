Что произошло за день: суббота, 22 декабря

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На руднике "Уралкалия" в Соликамске из-за задымления оказались заблокированными девять человек. В момент ЧП в шахте находились 17 сотрудников компании-подрядчика, восемь из них были выведены на поверхность, они не пострадали. Спасателям не удается установить связь с оставшимися под землей горняками. Уже были предприняты четыре безуспешные попытки пробиться к ним.

- На Сахалине прошел митинг, на котором люди потребовали исключить вопрос о Южных Курилах из переговоров с Японией.

- Аэродром "Бельбек" в Севастополе принял первые боевые самолеты после реконструкции взлетно-посадочной полосы. По данным военных, теперь аэродром готов к приему судов всех типов.

- Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

- Около 800 демонстрантов собрались в Париже на новую акцию протеста "желтых жилетов". Из-за манифестации для посетителей закрыли Версаль.

- Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России среди спортивных пар. В сумме оценок за короткую и произвольную программы они набрали 236,80 балла.

- Эксперты Всемирного антидопингового агентства не получили возможность изъятия допинг-проб из лаборатории в Москве, заявили в РУСАДА. Как отметил гендиректор Российского Антидопингового агентства, это может повлечь отстранение российских спортсменов от международных соревнований.