Ребенок погиб в провалившемся под лед автомобиле в Приморье

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ребенок погиб в автомобиле, провалившемся под лед на реке Раздольная в Приморье в воскресенье, сообщила в понедельник пресс-служба краевого главка МЧС.

В воскресенье вечером в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Приморью поступило сообщение о том, что на реке Раздольная при выезде на лед ушел под воду автомобиль с водителем и пассажирами, четверо человек спаслись, в машине остался ребенок. Позже тело погибшего ребенка нашли спасатели.

Сотрудники МЧС напоминают, что выезд на лед в крае запрещен.