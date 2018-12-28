Автомобиль с тремя людьми ушел под лед в Приамурье

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Автомобиль, в котором находилось три человека, в пятницу ушел под лед в районе Бурейского водохранилища, двоим пассажирам удалось спастись, сообщает региональный главк МЧС России.

"Автомобиль провалился под лед в 50 км от поселка Талакан в устье реки Майдакан Бурейского водохранилища. Двоим удалось спастись, их доставили в поселок Талакан, медицинская помощь пострадавшим не потребовалась. Водитель автомобиля пропал без вести", - говорится в сообщении.

Для проведения поисковых работ на место происшествия прибыла межведомственная группа в составе двух спасателей Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС с оборудованием и троих работников управления эксплуатации Бурейского водохранилища.