Самолет Ан-24 повредил крыло в аэропорту иркутского Бодайбо

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "РусЛайн" повредил крыло, задев мачту освещения при послепосадочном рулении в воскресенье, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

"Самолет благополучно совершил посадку и во время руления на стоянку задев мачту освещения. На борту находились 24 человека - 21 пассажир и три члена экипажа, никто не пострадал. По факту происшествия начата доследственная проверка", - сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" помощник руководителя управления Екатерина Пляскина.

Самолет совершал рейс по маршруту Иркутск - Усть-Кут - Бодайбо.

Местные СМИ со ссылкой на представителя авиакомпании "РусЛайн" сообщают, что причиной инцидента стал свежевыпавший снег на взлетно-посадочной полосе, который не успели убрать сотрудники аэропорта. Во время руления винты воздушного судна подняли снежный вихрь, что ухудшило видимость.

Авиакомпания "РусЛайн" является уполномоченным агентом по продаже перевозок на совместные рейсы с авиакомпанией "Сириус Аэро", которая выполняет их на самолетах Ан-24, занесенных в ее сертификат эксплуатанта.

Бодайбо - город в 1 тыс. км от Иркутска, население более 13 тыс. человек. Является административным центром Бодайбинского района, где добывается более 90% рудного и россыпного золота Иркутской области. Кроме того, на его территории находится крупнейшее в России золоторудное месторождение "Сухой Лог".