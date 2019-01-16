Самолет "Победы" задел крылом трап в аэропорту Калининграда

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Победа" во время заруливания на стоянку в калининградском аэропорту "Храброво" задел крылом трап, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Самолет следовал по маршруту Москва - Калининград - Рим. "Столкновение крыла трапом прошло по касательной. Самолет нее получил серьезных повреждений, никто из пассажиров не пострадал", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время самолет осмотрен специалистами и его готовят к полету в Рим. В Калининград борт прибыл из московского аэропорта "Внуково".

В свою очередь официальный представитель авиакомпании "Победа" уточнил "Интерфаксу", что "в аэропорту Калининграда техническим трапом повреждена левая законцовка крыла самолета". "В настоящий момент производится комплекс работ специалистами технической службы", - отметил он.