Сидящий в клетке медведь серьезно ранил человека в Приморье

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели помогли мужчине, который пострадал от нападения медведя в приморском городе Спасск-Дальний, сообщила в понедельник пресс-служба краевого главка МЧС.

Спасатели получили сообщение о том, что на окарине города на территории частного предприятия пострадал человек от нападения медведя.

Прибывшие на место спасатели обнаружили клетку с медведем, возле которой без сознания находился мужчина с серьезными травмами головы. Пострадавший госпитализирован.

По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.