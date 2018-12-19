Закон об обращении с животными принят Госдумой спустя восемь лет после внесения

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон об ответственном обращении с животными, в частности, о запрете держать дома диких зверей и вводе требования при выгуле собак убирать продукты жизнедеятельности.

Закон направлен на регулирование отношений в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат фракции "Единая Россия" Владимир Бурматов сообщил, что законопроект был внесен в Госдуму осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва, а в марте 2011 года был принят в первом чтении.

По словам парламентария перед вторым чтением было проведено более ста совещаний, 300 поправок было рассмотрено, их предложили депутаты Госдумы от всех фракций, члены Совета Федерации и правительство РФ. "Мы согласовали этот закон с 28 ведомствами, начиная от Минсельхоза и Минприроды и заканчивая Минкультуры и всеми силовиками, потому что закон, несмотря на то, что он посвящен животным, затрагивает огромное количество сфер нашей жизни, - сообщил он.

По словам Бурматова законом "полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом; создаются для них специальные приюты".

"Вот этот безобразный отстрел животных на улицах, который сегодня захлестнул российские города и на котором "пилятся" огромные бюджетные деньги, становится вне закона, законодательно запрещается. Запрещаются бои с участием животных, вводится запрет на избавление от животных без передачи их новому владельцу и помещения в приют, вводится запрет на содержание животных в барах, ресторанах, пропаганду жестокого обращения с животными", - сообщил парламентарий.

Также вводится однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, садовых участках и так далее, сообщил Бурматов.