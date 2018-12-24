После пожара в приюте для животных в нижегородской деревне возбудили дела

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Следственный отдел МВД РФ по Семенову (Нижегородская область) возбудил ряд уголовных дел после пожара в приюте для животных в одной из местных деревень, которому предшествовало нападение на охранника.

Пресс-служба ГУ МВД по региону сообщает в понедельник, что по факту гибели животных во время пожара возбуждено дело по статье "Жестокое обращение с животными".

По факту причинения травм мужчине, находившемуся на территории приюта во время пожара, возбуждено дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". А сама хозяйка приюта стала фигурантом уголовного дела после угрозы убийством представителю СМИ и волонтеру. Кроме того, расследуется еще одно уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

В эфире одной из местных телекомпаний сообщалось, что перед пожаром неизвестные, избили охранника, и, по-видимому, попытались выпустить находящихся внутри вольера животных, однако забыли открыть один домик, где содержалось несколько кошек. Кроме того, журналисты сообщали, что хозяйка приюта угрожала ножом корреспонденту, приехавшему на место и волонтеру, которая хотела забрать выживших животных.