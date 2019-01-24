Главные новости
В миреРоссия предостерегла США от военного вмешательства в дела ВенесуэлыВ РоссииКадыров опроверг списание Чечне долга за газ в 9 млрд рублейМоскваВ выходные на Москву обрушится самый мощный за зиму снегопад
В России

Зоозащитники Хакасии написали заявление в полицию о профессиональном живодере

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Полиция Саяногорска (республика Хакасия) проверяет заявления местных жителей о жестоком обращении с бездомными собаками местного предпринимателя, специализирующегося на отлове диких животных, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе городского МВД в четверг.

По данным ведомства, ранее зоозащитники забрали собак из гаража, в котором их содержал индивидуальный предприниматель Виктор Версяцкас. Он занимается отловом, охотой и отстрелом диких животных. Мужчина написал на активистов заявление.

"Согласно заявлению Версяцкаса, активисты повредили его машину, незаконно вскрыли гараж, в котором содержались три щенка и несколько взрослых собак, а также публично его оскорбили. Зоозащитники уже восстановили замок на строении, собаки были размещены в местном приюте", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что предприниматель работает на всей территории Хакасии, а также у него ранее были заключены договоры на отлов животных в Красноярском крае.

В свою очередь зоозащитники написали более десяти заявлений на предпринимателя, в том числе о том, что Версяцкас якобы работает незаконно и жестоко обращается с уличными собаками.

Председатель регионального отделения общественной организации "Альянс защитников животных" Андрей Лев сообщил агентству, что собаки, которых забрали из гаража, вскоре скончались от последствий переохлаждения. "Собаки долгое время содержались в неотапливаемом помещении, также на них были отметины от проволоки, которой их связывали, и другие следы жестокого обращения", - сказал Лев.

Также он отметил, что в конце 2018 года в Бейском районе республики сотрудниками ИП Версяцкаса были убиты 39 собак. Согласно прокурорской проверке, это было сделано с нарушениями. В частности, животных перед умерщвлением должен был осмотреть ветеринар и дать рекомендацию для проведения эвтаназии, но по факту это не делалось.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Версяцкас ранее являлся совладельцем красноярской ООО "Эспрингаль", которое специализируется на отлове и отстреле диких животных.

По данным мэрии Красноярска, ООО "Эспрингаль" с марта 2018 года включено в список недобросовестных поставщиков услуг за нарушение сроков и процедур при оформлении документов и подписании контракта по отлову бродячих животных. Компании запрещено заключать госконтракты в течение двух лет.

По информации местных СМИ, решение о внесении организации в "черный список" было принято, в том числе в связи с общественным резонансом и реакцией зоозащитников региона на убийство более тысячи бродячих собак.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Хакасия

Новости по теме

В России
Дума приняла в I чтении закон об ответственности за неуважение к госсимволамДума приняла в I чтении закон об ответственности за неуважение к госсимволам
Предлагается наказывать адмиинистративным арестом за выражение в неприличной форме неуважения к обществу, государству и органам госвластиПодробнее
 Опубликованы первые фото российского 20-тонного беспилотника "Охотник"Опубликованы первые фото российского 20-тонного беспилотника "Охотник"
Характеристики перспективного ударного БПЛА в настоящее время не раскрываютсяПодробнее
 Песков счел неуместным вопрос о предоставлении Мадуро убежища в РоссииПесков счел неуместным вопрос о предоставлении Мадуро убежища в России
По словам пресс-секретаря, просьб о помощи от властей Венесуэлы не поступалоПодробнее
 Брошенные во "Внуково" и "Домодедово" самолеты "Трансаэро" выставлены на продажуБрошенные во "Внуково" и "Домодедово" самолеты "Трансаэро" выставлены на продажу
Общая стоимость четырех лотов превышает 500 млн рублейПодробнее
Минэкономразвития раскритиковало предлагаемую реформу водительских экзаменовМинэкономразвития раскритиковало предлагаемую реформу водительских экзаменов
ГИБДД предложило объединить "город" и "площадку", но в министерстве считают, что это только увеличит время приема экзаменаПодробнее
 Кадыров опроверг списание Чечне долга за газ в 9 млрд рублейКадыров опроверг списание Чечне долга за газ в 9 млрд рублей
Он заявил, что в постановлении грозненского суда нет ни слова о суммеПодробнее
 Захарова прокомментировала позицию Запада по отношению к ВенесуэлеЗахарова прокомментировала позицию Запада по отношению к Венесуэле
"На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву", - сказала представитель МИД РФПодробнее
 Население России в 2018 году сократилось впервые за 10 летНаселение России в 2018 году сократилось впервые за 10 лет
По предварительным данным Росстата, за год численность населения уменьшилась на 86,7 тысяч человекПодробнее
 Проверки в школах Кузбасса не подтвердили сообщения о голодных обмороках у детейПроверки в школах Кузбасса не подтвердили сообщения о голодных обмороках у детей
Спецкомиссия пообщалась с родителями и учителями, проверила столовые, изучила отчеты медиковПодробнее
 Ханты-Мансийский суд арестовал на два месяца несостоявшегося угонщика самолетаХанты-Мансийский суд арестовал на два месяца несостоявшегося угонщика самолета
Защита Павла Шаповалова уже заявила, что обжалует решение судаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Массовые беспорядки в Венесуэле9 фото
24 января
Массовые беспорядки в Венесуэле
Фотохроника 23 января6 фото
23 января
Фотохроника 23 января
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРоссия предостерегла США от военного вмешательства в дела ВенесуэлыВ РоссииКадыров опроверг списание Чечне долга за газ в 9 млрд рублейМоскваВ выходные на Москву обрушится самый мощный за зиму снегопадВ миреМадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с СШАВ РоссииМинэкономразвития раскритиковало предлагаемую реформу водительских экзаменовВ миреСША отказали Мадуро в праве разрывать дипотношения

"Реал" заработал больше других футбольных клубов в прошлом сезоне

"Реал" заработал больше других футбольных клубов в прошлом сезонеКлуб из Мадрида увеличил выручку в сезоне-2017/18 до 750,9 млн евро Подробнее

Столичные власти одобрили проект продления метро до Внуково

"Томская распределительная компания" проспонсирует ФК ЦСКА на 59 млн руб

Дума приняла в I чтении закон об ответственности за неуважение к госсимволам

Дума приняла в I чтении закон об ответственности за неуважение к госсимволамПредлагается наказывать административным арестом за выражение в неприличной форме неуважения к обществу, государству и органам госвласти Подробнее

МИД РФ заявил о готовности содействовать диалогу венесуэльцев внутри страны

Надаль вышел в финал Australian Open

И.о.гендиректора ЦНИИмаш Севастьянов вернется в РКК "Энергия" гендиректором

Зоозащитники Хакасии написали заявление в полицию о профессиональном живодере

Более 60 талибов убиты на северо-западе Афганистана

Аэропорт Новосибирска подал в суд на прекратившую деятельность Tajik Air

Генпрокуратура объяснила переполненность СИЗО плохой работой следствия

ПАСЕ призвала РФ освободить украинских моряков и обеспечить судоходство в Керченском проливе

На салатовой ветке московского метро появится транспортно-пересадочный узел "Лианозово"

Грузия признала, что находится на грани эпидемии кори

Согласован проект нового участка Коммунарской линии московского метро

Количество созданных в РФ компаний в 2018 году снизилось на 19%

В Госдуме предложили отказаться от арестов за неуважительные публикации

Портфель заказов Китая на российскую военную технику достиг $7 млрд

В Госдуме проверили Google-карты и обнаружили Крым в составе России

Нефть Mars Blend подорожала до максимума за 5 лет относительно WTI из-за событий в Венесуэле

Защите обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына разрешили ознакомиться с показаниями свидетелей

Школы в Кемерове закрыли на карантин по гриппу

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 25 января

"Победа" подала в суд на пограничников аэропорта "Внуково"

Опубликованы первые фото российского 20-тонного беспилотника "Охотник"

Опубликованы первые фото российского 20-тонного беспилотника "Охотник"Характеристики перспективного ударного БПЛА в настоящее время не раскрываются Подробнее

Законопроект о фейк-новостях прошел в Думе первое чтение

Система быстрых платежей будет запущена в России 28 января

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');