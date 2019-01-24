Зоозащитники Хакасии написали заявление в полицию о профессиональном живодере

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Полиция Саяногорска (республика Хакасия) проверяет заявления местных жителей о жестоком обращении с бездомными собаками местного предпринимателя, специализирующегося на отлове диких животных, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе городского МВД в четверг.

По данным ведомства, ранее зоозащитники забрали собак из гаража, в котором их содержал индивидуальный предприниматель Виктор Версяцкас. Он занимается отловом, охотой и отстрелом диких животных. Мужчина написал на активистов заявление.

"Согласно заявлению Версяцкаса, активисты повредили его машину, незаконно вскрыли гараж, в котором содержались три щенка и несколько взрослых собак, а также публично его оскорбили. Зоозащитники уже восстановили замок на строении, собаки были размещены в местном приюте", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что предприниматель работает на всей территории Хакасии, а также у него ранее были заключены договоры на отлов животных в Красноярском крае.

В свою очередь зоозащитники написали более десяти заявлений на предпринимателя, в том числе о том, что Версяцкас якобы работает незаконно и жестоко обращается с уличными собаками.

Председатель регионального отделения общественной организации "Альянс защитников животных" Андрей Лев сообщил агентству, что собаки, которых забрали из гаража, вскоре скончались от последствий переохлаждения. "Собаки долгое время содержались в неотапливаемом помещении, также на них были отметины от проволоки, которой их связывали, и другие следы жестокого обращения", - сказал Лев.

Также он отметил, что в конце 2018 года в Бейском районе республики сотрудниками ИП Версяцкаса были убиты 39 собак. Согласно прокурорской проверке, это было сделано с нарушениями. В частности, животных перед умерщвлением должен был осмотреть ветеринар и дать рекомендацию для проведения эвтаназии, но по факту это не делалось.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Версяцкас ранее являлся совладельцем красноярской ООО "Эспрингаль", которое специализируется на отлове и отстреле диких животных.

По данным мэрии Красноярска, ООО "Эспрингаль" с марта 2018 года включено в список недобросовестных поставщиков услуг за нарушение сроков и процедур при оформлении документов и подписании контракта по отлову бродячих животных. Компании запрещено заключать госконтракты в течение двух лет.

По информации местных СМИ, решение о внесении организации в "черный список" было принято, в том числе в связи с общественным резонансом и реакцией зоозащитников региона на убийство более тысячи бродячих собак.