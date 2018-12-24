Завершено расследование дела против двоих похитителей певца Руссо

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Завершено расследование в отношении двух фигурантов дела о похищении певца Авраама Руссо, организованном, по версии следствия, экс-владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым в 2004 году, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Заура Марданова, Владимира Гусакова, обвиняемых в похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

По данным следствия, Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в ресторан "Прага" в Москве, "после чего сопроводил его в свой кабинет, расположенный на втором этаже указанного ресторана, где совместно с иными лицами насильно стал удерживать потерпевшего и подверг избиению".

"Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. Подавив волю к сопротивлению, обвиняемые насильно поместили потерпевшего на заднее сидение автомобиля и переместили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что в отношении остальных соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство, "по которому в настоящее время продолжается расследование, а также международный розыск обвиняемого Исмаилова и других лиц".