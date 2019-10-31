Суд освободил от ответственности фигурантов дела о похищении Авраама Руссо

Решение принято в связи с тем, что обвиняемые добровольно отпустили похищенного

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы освободил от уголовной ответственности троих фигурантов дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, организованного, как утверждало следствие, бизнесменом Тельманом Исмаиловым.

"Судом вынесено постановление об освобождении от уголовной ответственности обвиняемых в связи с добровольным освобождением похищенного", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Белова.

Зауру Марданову (племянник Исмаилова), Владимиру Гусакову и Эльяру Дамирову было предъявлено обвинение в похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Как установило следствие, Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в ресторан "Прага" в Москве, после чего с соучастниками, насильно удерживая певца, избил его в своем кабинете. После этого, согласно фабуле дела, Исмаилов потребовал от Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях.

Подавив волю к сопротивлению, обвиняемые насильно увезли Руссо в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования бизнесмена, утверждало следствие.

Исмаилов объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе об убийствах.