Главные новости
В РоссииНачальника женской колонии в Мордовии отстранили от должности из-за рабского труда заключенныхВ РоссииУченые не поверили, что в Хабаровском крае упал метеоритВ РоссииКосмонавты Прокопьев и Артемьев дали показания по поводу отверстия в "Союзе"
В России

Прокуратура попросила три года колонии для петербуржца за нетолерантную шутку в сети

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура запросила в суде три года реального срока для националиста из Петербурга, подшутившего нетолерантными картинками над своим другом.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы в понедельник, прения по уголовному делу Владимира Рязанцева прошли в Невском районном суде в понедельник.

"Представитель прокуратуры просил приговорить подсудимого к трем годам лишения свободы и запретить ему в течение двух лет заниматься определенной деятельностью. Защита просила вынести оправдательный приговор или прекратить уголовное преследование за малозначительностью деяния", - говорится в сообщении пресс-службы.

Обвинение расценило как призывы к экстремизму публикации Рязанцева в социальной сети от 26 ноября 2014 года. В опубликованных им картинках прокуратура нашла "лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к насильственным действиям против группы, выделенной по идеологическому признаку "антифашисты".

По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело в отношении Рязанцева было возбуждено после того, как он опубликовал в сети изображения с нетолерантными призывами в отношении своего единомышленника, с которым поссорился. Позже знакомые помирились, последний не имел претензий к Рязанцеву, а сам Рязанцев заявлял, что опубликованные призывы были шуточными. Однако дело дошло до суда.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Санкт-Петербург
В России
Ученые не поверили, что в Хабаровском крае упал метеоритУченые не поверили, что в Хабаровском крае упал метеорит
Звуков, обычно сопровождающих падение метеорита, никто не слышал, а разрушения больше похожи на сход оползняПодробнее
 Минтранс пообещал, что невозвратные билеты на дальние поезда будут дешевле на 10-20%Минтранс пообещал, что невозвратные билеты на дальние поезда будут дешевле на 10-20%
Такие ж/д билеты можно будет приобрести в вагоны типа СВ и купеПодробнее
 Начальника женской колонии в Мордовии отстранили от должности из-за рабского труда заключенныхНачальника женской колонии в Мордовии отстранили от должности из-за рабского труда заключенных
О невыносимых условиях в ИК-14 в 2013 году заявляла содержавшаяся там участница Pussy Riot Надежда ТолоконниковаПодробнее
 Суринов освобожден от должности главы РосстатаСуринов освобожден от должности главы Росстата
Службу возглавит Павел Малков из Минэкономразвития РФПодробнее
КС постановил, что центральное и индивидуальное отопление должны оплачиваться раздельноКС постановил, что центральное и индивидуальное отопление должны оплачиваться раздельно
Данное решение может помочь тем жильцам многоквартирных домов, кто по какой-либо причине выбрал самостоятельное отопление квартирыПодробнее
 В ГИБДД увязали повышение штрафов за скоростную езду с уточнением режимов скорости на дорогахВ ГИБДД увязали повышение штрафов за скоростную езду с уточнением режимов скорости на дорогах
Глава инспекции Михаил Черников уточнил, что при подготовке поправок к КоАП будут учитываться итоги соцопросаПодробнее
 Сенаторы предложили сократить максимальный срок ареста подследственныхСенаторы предложили сократить максимальный срок ареста подследственных
По словам Валентины Матвиенко, новый закон предполагает, что года достаточно для завершения следствияПодробнее
 Космонавты Прокопьев и Артемьев дали показания по поводу отверстия в "Союзе"Космонавты Прокопьев и Артемьев дали показания по поводу отверстия в "Союзе"
Они подтвердили, что дыра была просверлена изнутри корабляПодробнее
 В "Роскосмосе" оценили финансовое положение госкорпорации как тяжелоеВ "Роскосмосе" оценили финансовое положение госкорпорации как тяжелое
В компании признают, что ее привыкли видеть прогрессивным лидером, но на самом деле существуют задолженности, проблемы с исполнением контрактов и срыв сроковПодробнее
 Россияне назвали главными событиями года пенсионную реформу и открытие Крымского мостаРоссияне назвали главными событиями года пенсионную реформу и открытие Крымского моста
Каждый второй участник опроса назвал 2018 год удачным для себяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКосмонавты Прокопьев и Артемьев дали показания по поводу отверстия в "Союзе"В РоссииСуринов освобожден от должности главы РосстатаВ РоссииВ ГИБДД увязали повышение штрафов за скоростную езду с уточнением режимов скорости на дорогахВ РоссииВ "Роскосмосе" оценили финансовое положение госкорпорации как тяжелоеВ РоссииРоссияне назвали главными событиями года пенсионную реформу и открытие Крымского мостаВ миреПриказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан

Что произошло за день: понедельник, 24 декабря

Тяжелое финансовое положение в "Роскосмосе", рабский труд в мордовской колонии и загадочные разрушения в Хабаровском крае Подробнее

Кабмин заявил о неисполнении "Новым потоком" соглашения о стабилизации цен на топливо

Московский метрополитен распродаст старые указатели на сувениры

Фотохроника 24 декабря

Фотохроника 24 декабря7 фото

Силуанов заявил об ужасном качестве методики расчета реальных доходов населения

Ученые не поверили, что в Хабаровском крае упал метеорит

Ученые не поверили, что в Хабаровском крае упал метеоритЗвуков, обычно сопровождающих падение метеорита, никто не слышал, а разрушения больше похожи на сход оползня Подробнее

Кабмин РФ ответил на слова Лукашенко о договоренности по налоговому маневру

"Яндекс" покажет новогоднее шоу с лидерами поисковых запросов

Рубль умеренно укрепился к доллару и евро, несмотря на падение цен на нефть

Прокуратура попросила три года колонии для петербуржца за нетолерантную шутку в сети

Рынок акций обновил минимум по индексу РТС с 11 сентября

Биржа в Петербурге провела последние в 2018 году суточные торги газом

По итогам года биржа продала меньше газа, чем в 2017 и 2016 годах Подробнее

Суд над экс-главой Удмуртии Соловьевым начнется 28 декабря

В Испании разоблачили мошенника, который 18 лет изображал священника

Цена Brent ускорила падение и достигла $53,15 за баррель

Тамбовские власти закроют мусорный полигон "Бастион" после протестов жителей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');