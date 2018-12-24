Прокуратура попросила три года колонии для петербуржца за нетолерантную шутку в сети

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура запросила в суде три года реального срока для националиста из Петербурга, подшутившего нетолерантными картинками над своим другом.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы в понедельник, прения по уголовному делу Владимира Рязанцева прошли в Невском районном суде в понедельник.

"Представитель прокуратуры просил приговорить подсудимого к трем годам лишения свободы и запретить ему в течение двух лет заниматься определенной деятельностью. Защита просила вынести оправдательный приговор или прекратить уголовное преследование за малозначительностью деяния", - говорится в сообщении пресс-службы.

Обвинение расценило как призывы к экстремизму публикации Рязанцева в социальной сети от 26 ноября 2014 года. В опубликованных им картинках прокуратура нашла "лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к насильственным действиям против группы, выделенной по идеологическому признаку "антифашисты".

По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело в отношении Рязанцева было возбуждено после того, как он опубликовал в сети изображения с нетолерантными призывами в отношении своего единомышленника, с которым поссорился. Позже знакомые помирились, последний не имел претензий к Рязанцеву, а сам Рязанцев заявлял, что опубликованные призывы были шуточными. Однако дело дошло до суда.