Петербуржец получил условный срок за нетолерантные шутки над приятелем в сети

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга приговорил к условному сроку националиста из Петербурга, подшутившего нетолерантными картинками над своим другом, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы в пятницу.

Владимиру Рязанцеву дали два года условно. В опубликованных им картинках прокуратура нашла "лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к насильственным действиям против группы, выделенной по идеологическому признаку "антифашисты".

По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело в отношении придерживающегося националистических взглядов Рязанцева было возбуждено после того, как он опубликовал в Сети изображения с нетолерантными призывами в отношении своего единомышленника, с которым поссорился. Позже знакомые помирились, последний не имел претензий к Рязанцеву, а сам Рязанцев заявлял, что опубликованные призывы были шуточными. Однако дело дошло до суда.