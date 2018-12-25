Участок главной автодороги Сахалина открыли после окончания метели

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Участок транссахалинской автомагистрали на севере Сахалина открылся после метели утром во вторник, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"С 10:30 по сахалинскому времени 25 декабря открыто движение на участке автодороги Оха - Ноглики. Проезд по всем дорогам без ограничений. Возобновлено междугороднее автобусное сообщение. Все объекты жизнеобеспечения Сахалинской области работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что возобновила работу паромная переправа между Сахалином и материковой частью РФ, закрытая в понедельник из-за шторма в Татарском проливе.

Как сообщалось, в понедельник север Сахалина оказался под влиянием циклона, из-за метели там закрыли дороги для проезда автотранспорта.