На Сахалине открылся участок дороги, заваленный из-за тайфуна "Джеби"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Заваленный селями при прохождении тайфуна "Джеби" участок автодороги транссахалинской магистрали "Южно-Сахалинск - Оха", соединяющей юг с севером острова, открыт минувшей ночью для проезда, сообщило ГУ МЧС по Сахалинской области.

"Минувшей ночью было восстановлено междугороднее автомобильное сообщение по автодороге Южно-Сахалинск - Оха на участке "Заозерное - Лермонтово" (203-256 км)", - говорится в сообщении.

При прохождении тайфуна "Джеби" в среду днем на автодорогу в Макаровском и Поронайском районах с сопок сошли грязевые потоки, подмыло мост через реку Осиповка в Макаровском районе. Проезд автотранспорта был закрыт.