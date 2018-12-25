Сбежавший из психбольницы опасный пациент задержан в Новосибирской области

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские при поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии задержали в Новосибирской области находящегося в розыске пациента психиатрической клиники, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По ее данным, 17 декабря "социально опасный" пациент самовольно покинул клинику в Кировском районе Новосибирска и добрался до районного центра Куйбышев, находящегося в 300 км от Новосибирска. Во вторник утром его задержали в частном доме, где он скрывался от полиции.

В пресс-службе ГУ МВД "Интерфаксу" уточнили, что задержанный находился на принудительном лечении в психиатрической клинике, куда его перевели из колонии, где он отбывал очередной срок наказания.

"Свой первый срок он получил еще в 1983 году за убийство и практически всю сознательную жизнь провел в местах лишения свободы. В его "послужном списке" различные преступления: убийства, покушение на убийство, имущественные преступления и т.д.", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что при задержании мужчина не оказал сопротивления.