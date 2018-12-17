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Криминальный авторитет сбежал из психбольницы в Новосибирске, подпилив решетку

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Полиция объявила в розыск 63-летнего пациента психиатрической больницы Новосибирска, сбежавшего из лечебного учреждения, сообщает Главное управление МВД по Новосибирской области.

"Разыскивается социально опасный гражданин - Виктор Мошков, самовольно ушедший из психиатрической больницы в Кировском районе Новосибирска", - говорится в сообщении.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, мужчина сбежал, подпилив решетку на окне палаты. Рядом с больницей его ждали сообщники на автомобиле.

Местные СМИ сообщают, что сбежавший - новосибирский криминальный авторитет Мошок, который обвинялся в нескольких тяжких преступлениях, в том числе убийствах, и был направлен Новосибирским облсудом на принудительное лечение в марте текущего года.

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Теги: Новосибирск, МВД
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