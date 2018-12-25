В Томской области отменили прямые выборы глав районов и почти всех городов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании во вторник окончательно одобрили поправки в областной закон, которые предполагают отмену прямых выборов глав районов и городов за исключением регионального центра, передает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала парламента.

"За" проголосовали 29 депутатов, 9 - против.

В ходе обсуждения законопроекта депутат Игорь Чернышев предложил оставить прямые выборы и в городе Стрежевой, однако коллеги его не поддержали.

Согласно материалам сайта областной думы, с инициативой отмены прямых выборов выступил Совет муниципальных образований Томской области - ассоциация, учрежденная муниципалитетами и действующая по принципу профсоюза. Вносил законопроект в облдуму председатель совета, спикер думы ЗАТО Северск Григорий Шамин.

"Глава муниципального образования Томской области, наделенного статусом муниципального района, городского округа, избирается представительным органом муниципального образования Томской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию", - говорится в законопроекте.

Исключение предполагалось предоставить только муниципальному образованию "Город Томск".

Новый порядок начнет действовать после истечения срока полномочий либо досрочного прекращения полномочий главы муниципалитета.

В настоящее время прямые выборы глав администраций проходят во всех городах и районах области, кроме ЗАТО Северск, где по согласованию с Росатомом работает сити-менеджер.

На законопроект дала положительное заключение областная администрация.

"Администрация Томской области рассмотрела и поддерживает проект закона, внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Ассоциацией "Совет муниципальных образований Томской области", - говорится в опубликованном на сайте облдумы письме за подписью вице-губернатора Александра Феденева.