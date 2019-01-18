Депутаты гордумы Владивостока предложили объявить конкурс на должность мэра

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Депутаты профильного комитета думы Владивостока предложили объявить конкурс на замещение должности главы города с 29 января.

"Комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности рекомендовал Думе города Владивостока принять проект решения об объявлении конкурса на замещение должности главы Владивостока. Документом предлагается объявить конкурс на замещение должности главы города Владивостока с 29 января 2019 года, срок приема документов утвердить с 30 января по 11 февраля", - сообщает в пятницу пресс-служба городской думы.

Комитет также поддержал состав конкурсной комиссии, которая отбирает кандидатов на пост мэра города.

От Думы Владивостока в состав конкурсной комиссии предлагается включить депутатов Виктора Аблапова, Владимира Исакова, Геннадия Куликова, Виктора Федорова. От губернатора Приморского края в состав конкурсной комиссии войдут врио вице-губернатора Приморского края Антон Волошко, заместитель директора - начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики Сергей Батаев, начальник отдела юридической экспертизы ведения регистра муниципальных правовых актов правового департамента Виктор Киряев, депутат Законодательного собрания Приморского края Юрий Корсаков.

В соответствии с конкурсными процедурами заседания комиссии предлагается назначить на 12 и 18 марта.

Первое в этом году заседание думы Владивостока назначено на 28 января.

Как сообщалось, бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко ушел в отставку по собственному желанию с 11 октября 2018 года. Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году. Глава администрации назначается на должность по результатам конкурса и утверждения депутатами гордумы.

20 декабря на заседании городской думы депутаты приняли решение о начале процедуры формирования конкурсной комиссии.