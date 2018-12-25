Задержан один из лидеров фанатских групп ЦСКА Златогоров

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Один из лидеров фанатов ФК ЦСКА задержан в Москве после следственных действий у него дома, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Задержан 28-летний Илья Златогоров, лидер группы White Horse. У него изъят компьютер, проведен обыск на квартире", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время в отношении Златогорова может быть возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее во вторник источник "Интерфакса" сообщил, что следственные действия у фанатов футбольного клуба ЦСКА связаны с ноябрьской дракой с итальянцами в центре Москвы. "Следственные действия проводятся по эпизоду, который произошел 7 ноября на улице Воронцово поле в Москве", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ноябре более 20 человек, предположительно болельщиков ЦСКА, вступили в драку с болельщиками итальянского футбольного клуба "Рома", прибывшими в Москву на матч.

В ходе конфликта пострадал гражданин Италии, в гостинице, где проживали итальянцы, были побиты стекла. "На тот момент все нападавшие скрылись, сейчас проверяется причастность болельщиков ЦСКА к данному инциденту", - сказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.