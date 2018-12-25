У фанатов ФК ЦСКА в Москве начали проводить следственные действия

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов во вторник проводят следственные действия у фанатов футбольного клуба ЦСКА в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Следственные действия начались утром в понедельник, они проходят более чем по десяти адресам, проверяются участники как минимум трех фанатских объединений", - сказал собеседник агентства.

Осведомленный источник уточнил агентству, что следственные действия у фанатов футбольного клуба ЦСКА связаны с дракой с итальянцами в центре Москвы, которая произошла 7 ноября на улице Воронцово поле. По его словам, более 20 человек, предположительно болельщиков ЦСКА, вступили в драку с болельщиками итальянского футбольного клуба "Рома", прибывшими в Москву на матч.

В ходе конфликта пострадал гражданин Италии, в гостинице, где проживали итальянцы, были побиты стекла. "На тот момент все нападавшие скрылись, сейчас проверяется причастность болельщиков ЦСКА к данному инциденту", - сказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.