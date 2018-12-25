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Арестованного за коррупцию вице-премьер Крыма не будут увольнять до предъявления обвинения

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов ждет предъявления обвинения и решения суда по делу своего заместителя Виталия Нахлупина, который осенью был взят под стражу по подозрению в получении крупной взятки, и пока этого не будет, увольнять подчиненного не намерен.

"Пока у меня, кроме того, что было постановление о его задержании, после - об аресте (ничего нет - ИФ). Как только у меня окончательно все будет - или ему конкретно будут все обвинения предъявлены, переданы (документы) в суд, я тоже приму (кадровое) решение - не сомневайтесь. За этим как раз дело не стоит", - заявил Аксенов на пресс-конференции во вторник в Симферополе.

"Нужно дождаться завершения следственных действий до конца. Обещаю, что все будет прозрачно. Если Нахлупин будет предан суду (. . .), будет полностью открытый процесс", - заявил глава Крыма.

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Биография Нахлупина по-прежнему размещена в списке вице-премьеров республики на официальном сайте совета министров Крыма.

Нахлупина задержали в Москве 17 октября. Следственные действия за день до этого были также проведены в комитетах конкурентной политики и дорожного хозяйства Крыма, службе капитального строительства, компаниях "Крымгазсети" и "Крымэнерго".

Басманный суд Москвы в декабре продлил срок ареста вице-премьера Крыма до 16 марта 2019 года.

Нахлупину, бывшему и.о. замминистра транспорта Крыма Валентину Дукорскому и экс-замглавы комитета конкурентной политики республики Ярославу Сливке предъявлено обвинение в особо крупном взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Точная фабула уголовного дела неизвестна. Вместе с тем, со слов адвоката Дукорского, его подзащитному вменяется незаконное получение в составе группы 5 млн рублей, а в материалах дела Нахлупина говорилось, что крымский вице-премьер "обвиняется в систематическом получении взяток, будучи лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации".

В свою очередь, следователь пояснил, что речь идет о получении фигурантами взяток от предпринимательницы при организации тендеров.

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Теги: Крым, Виталий Нахлупин

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