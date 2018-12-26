В России

Следователи проведут дополнительное расследование дела Марии Мотузной

Студентку из Барнаула судили за картинки в соцсетях

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении студентки из Барнаула (Алтайский край) Марии Мотузной, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в соцсети "Вконтакте", возвращено из суда для дополнительного расследования, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в пресс-центре регионального следственного управления СК РФ.

"Дело возвращено судом в следственные органы для проведения дополнительного расследования. Мы это расследование будем проводить. В настоящее время сама Мотузная не находится в розыске в связи с расследованием дела", - сказали в пресс-центре.

Сама Мария Мотузная сообщала в социальных сетях, что после возвращения дела из суда она покинула Россию и длительное время находится в Киеве (Украина).

Как сообщалось, 6 августа текущего года Индустриальный районный суд Барнаула начал рассматривать дело в отношении Мотузной. 24-летняя студентка обвинялась по статьям 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и 282 (возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии) УК РФ.

По данным следствия, она размещала в одной из социальных сетей картинки, которые лингвистическая экспертиза признала экстремистскими, так как речь идет о возбуждении расовой вражды.

В суде Мотузная своей вины не признала, отказалась от ранее данных признательных показаний.

15 августа Mail.ru Group направила обращения с инициативой по декриминализации действий пользователей в соцсетях и амнистии ранее осужденных за это в Госдуму, Верховный суд и министерство юстиции РФ. 20 сентября Верховный суд РФ дополнил разъяснениями постановление пленума "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" от 28 июня 2011 года.

Согласно позиции ВС, при рассмотрении дел о публикациях пользователями в соцсетях материалов экстремистской направленности, судьям необходимо убедиться в наличии именно умысла автора совершить действия, направленные на нарушение основ конституционного строя, а также на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства человека или группы лиц.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября внес в Госдуму законопроект, направленный на гуманизацию уголовного законодательства - он смягчает уголовную ответственность за некоторые преступления экстремистской направленности, в том числе за репосты в соцсетях.

В результате 9 октября на очередном заседании суд удовлетворил ходатайство защиты и вернул прокурору уголовное дело Марии Мотузной для устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению.

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Теги: Россия, Барнаул

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