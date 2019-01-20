Более 50 домов и соцобъекты остались без отопления в Барнауле

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Аварийные бригады устраняют повреждение трубопровода горячей воды и отопления на улице Горно-Алтайской в Барнауле, под отключение попали 52 дома, детские сады и школы, сообщает пресс-служба мэрии в воскресенье.

"Было обнаружено повреждение теплосети на трубопроводе диаметром 300мм. Под отключение горячей воды и отопления попали: 52 жилых дома, четыре детских сада, одна детская больница, две школы, один колледж", - говорится в релизе.

На месте работает бригада Барнаульской теплосетевой компании и бригада ГО и ЧС по Барнаулу, ведутся сварочные работы.

По данным гидрометцентра, температура воздуха на утро воскресенья в Барнауле составляет - 6 градусов мороза.