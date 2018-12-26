Глава Мосгорсуда заявила, что законопроект о запрете клеток в судах нельзя принимать в существующем виде

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о запрете "клеток" для подсудимых нуждается в тщательной доработке, заявила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова в интервью "Интерфаксу".

"Я считаю, что законопроект в том виде, в котором существует сейчас, принимать нельзя", - сказала она.

Егорова отметила, что сама по себе инициатива правильная, но нельзя забывать о безопасности всех находящихся как в здании суда, так и в зале заседания.

"Если, к примеру, мы говорим об обвиняемых в совершении только экономических преступлений, то такое нововведение обоснованно. Но не будем забывать, что речь идет о суде, где очень часто страсти накалены. (...) На мой взгляд, боксы, которыми сейчас оборудованы суды, должны применяться при рассмотрении дел определенной категории: по обвинениям в тяжких, особо тяжких преступлениях, например, по делам о терроризме, убийствах, бандитизме, разбоях", - сказала председатель Мосгорсуда.

Она напомнила, что многие европейские суды оборудованы аналогичными боксами.

Кроме того, по словам Егоровой, при упразднении "клеток" необходимо совершенствовать и работу конвойной службы.

В середине ноября законопроект о запрете использования клеток и стеклянных кабин в залах судебных заседаний был внесен в Госдуму группой сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.