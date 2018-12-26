В деле экс-советника губернатора Мурманской области Шубина осталось два из пяти эпизодов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В деле осужденного бывшего директора ОАО "Колэнергосбыт" и экс-советника предыдущего губернатора Мурманской области Геннадия Шубина осталось два из пяти эпизодов.

Как сообщили адвокаты Шубина на своей странице в одной из социальных сетей, во втором судебном процессе, идущем в Октябрьском районном суде Мурманска, энергомагнату инкриминировалось три эпизода мошенничества в особо крупном размере, связанные с открытием кредитных линий в Сбербанке, а также эпизоды с хищением мазута и преднамеренным банкротством "Кандалакшаводоканал".

В связи с истечением сроков давности уголовное преследование по первому из эпизодов, связанных с кредитами, было прекращено в октябре, в декабре - по двум оставшимся.

"Банк утратил права потерпевшего. В рассматриваемом деле осталось всего два эпизода", - отмечается в сообщении.

В апреле текущего года пресс-служба СКР объявила о завершении расследования уголовного дела в отношении Шубина, бывшего парламентария Мурманской областной думы Максима Нефедова и руководителей управляющих компаний Кирилла Попова, Виталия Поборчего, Евгения Морозова и Николая Ерашкина.

По версии следствия, в 2010-2011 году обвиняемые намеренно обанкротили "Кандалакшаводоканал" через искусственное увеличение кредиторской задолженности, чтобы затем им завладеть. Предприятие понесло ущерб на сумму более 18 млн рублей.

Кроме того, согласно материалам уголовного дела, Шубин совместно с Нефедовым обманным путем похитили 6 тыс. тонн мазута торгового дома "Ресурс Инвест" и продали его за более чем 100 млн рублей.

Как полагает следствие, Шубин также причастен к хищению 820 млн рублей, выданных Сбербанком в кредит.

Ранее адвокат Шубина Александр Панфилов сообщал "Интерфаксу", что при самом пессимистичном прогнозе к назначенному сроку в 12 лет Шубину могут добавить еще три года заключения.

В августе 2015 года Октябрьский районный суд Мурманска приговорил Шубина к 12 годам колонии по делу о многомиллиардных хищениях в сфере ЖКХ. Вместе с ним были осуждены его племянник Александр Хазов, сбежавший из России предприниматель Михаил Бородулин, а также обвиняемая в легализации денег Наталья Тюкачева.

По версии следствия, Шубин руководил на протяжении более четырех лет созданной им организованной преступной группой, которая занималась хищением денежных средств, принадлежащих поставщикам электроэнергии Мурманской области. Для легализации похищенного деньги выводились через оффшорные компании. Всего, по версии следствия, с 2008 по 2012 год осужденные похитили свыше 1 млрд 865 млн рублей.