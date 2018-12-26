Гражданин Украины осужден в Нижнем Новгороде на 8 лет по делу о шпионаже и попытке контрабанды

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Нижегородский областной суд вынес обвинительный приговор гражданину Украины Игорю Кияшко по делу о шпионаже и попытке контрабанды частей двигателя военного самолета.

"Назначено восемь лет строгого режима", - сообщил в среду "Интерфаксу" руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

Он не уточнил статьи УК РФ, по которым Кияшко был признан виновным. "Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретных сведений", - добавил Лазарев.

В июне адвокат Кияшко сообщал агентству, что, по версии следствия, гражданин Украины приехал в Нижегородскую область, чтобы приобрести составные части авиационных двигателей военных самолетов типа МиГ-29.

10 апреля Кияшко заплатил за эти части $46,2 тыс. и был задержан сотрудниками спецслужб в нижегородской гостинице после получения товара. Приобретенные части двигателя он собирался вывезти на территорию Украины. Позднее ему предъявили обвинение по ч.1 ст. 30 ч.1 ст. 226.1 (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники).

Кроме того, следователи подозревали Кияшко в том, что он пытался приобрести копии технической документации по многофункциональной радиолокационной станции, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса С-400. Ему было предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ (шпионаж).