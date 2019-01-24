Пятеро россиян получили сроки в колонии за попытку контрабанды бензина на Украину

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Донецкий городской суд Ростовской области вынес обвинительный приговор пяти россиянам за попытку поставки 33 тыс. литров бензина из страны на Украину, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по региону.

По информации ведомства, в ноябре 2015 года при попытке осуществить перекачку бензина с использованием трубопровода с территории России на Украину в районе Донецка были задержаны пять граждан РФ. На месте задержания обнаружено и изъято более 33 тыс. литров бензина и оборудования для перекачки топлива.

Против задержанных было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной группой).

Суд признал всех фигурантов дела виновными и приговорил к лишению свободы на сроки от 4 лет до 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.