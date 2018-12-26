Свыше 90% россиян поверили в способность армии отразить любую военную угрозу

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян убеждено в том, что нынешнее состояние Вооруженных сил РФ позволит защитить страну в случае реальной военной угрозы. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

92% россиян убеждены, что армия в состоянии их защитить на случай угрозы военного характера со стороны других стран (пять лет назад о таком уровне боеспособности Вооруженных сил говорили 66% респондентов).

Противоположной точки зрения придерживаются 5% респондентов, отмечают социологи.

Две трети россиян (66%) полагают, что на данный момент существует военная угроза безопасности России со стороны других стран, отмечают во ВЦИОМ.

По результатам опроса, почти две трети россиян (61%) считает, что Вооруженные силы РФ находятся в хорошем состоянии, а 27% опрошенных полагает, что это состояние находится на среднем уровне.

В целом, 87% россиян одобряют деятельность Вооруженных сил РФ, а противоположного мнения придерживаются 5% опрошенных.

Социологические исследования были проведены в ноябре-декабре текущего года. В рамках ежедневного всероссийского опроса принимали участие 1600 респондентов, представители различных целевых групп, включая офицеров Вооруженных сил, военнослужащих, проходящих службу как по призыву, так и по контракту, члены семей военнослужащих, молодежь допризывного возраста (16-18 лет).