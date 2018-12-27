Россияне рассказали социологам о доверии к армии и церкви

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Россияне из всех государственных и общественных институтов больше всего доверяют армии и церкви, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно исследованию социологов ВЦИОМ, поддержку и одобрение вооруженным силам высказали 86% респондентов, что почти на 20% больше, чем в декабре 2014 года, когда этот показатель был на уровне 69,3%.

Русская православная церковь получила поддержку 68,8% россиян (Рост по сравнению с 2014 годом на 4%).

Третье место по доверию россиян государственным и общественным институтам занимают правоохранительные органы, получившие, согласно опросу, одобрение 57% респондентов (в 2014 году - 48,8%).

Рейтинг одобрения деятельности обеих палат российского парламента за последние четыре года снизился - Государственной Думы с 48,5% до 35,5% и Совета Федерации с 45,6% до 39,2%, отмечают социологи ВЦИОМ. При этом работу нижней палаты парламента не одобряет почти каждый второй россиянин (47%), а верхней палаты почти каждый третий (31,2%).

Все больше россиян, согласно опросу, не одобряют деятельность оппозиции, судебной системы, политических партий и профсоюзов и СМИ. Так, за последние четыре года уровень неодобрения деятельности оппозиции повысился почти на 10% - с 32,5% в декабре 2014 года до 41,3% в декабре 2018 года. Количество граждан России, недовольных деятельностью судебной системы, возросло с 33,9% до 37,6%; политических партий с 27,1% до 37,4%; профсоюзов - с 29% до 35%; СМИ - с 21,2% до 34,1%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.