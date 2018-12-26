Федор Конюхов, совершающий кругосветное путешествие на веслах, поздравил друзей с Рождеством

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Известный путешественник, священник Федор Конюхов поздравил своих друзей, празднующих Рождество 25 января, из экспедиции на весельной лодке в Южном полушарии.

"Слава Богу, жив, здоров, но медленно продвигаюсь по курсу, а сезон (лето) в южном океане короткий. Всех с праздником святителя Спиридона Тримифунтского, а моих европейских друзей - с Рождеством Христовым", - говорится в сообщении, которое Конюхов передал по спутниковому телефону.

"Несколько дней подряд дул южный ветер и гнал лодку на острова Чатем. В какой-то момент я начал переживать. (...) Судя по прогнозу, такие "качели" у меня будут до конца года", - сообщает путешественник.

Конюхов совершает одиночный кругосветный переход на весельной лодке в Южном полушарии, в ноябре он стартовал из Новой Зеландии.