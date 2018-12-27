Американец впервые в истории в одиночку пересек Антарктиду на лыжах

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Житель Портленда Колин О'Брейди впервые в истории в одиночку пересек Антарктиду на лыжах - на путешествие, до сих пор считавшееся невозможным, у него ушло 54 дня, сообщает в четверг информагентство Associated Press.

Поход 32-летнего американца начался 3 ноября. С тех пор он преодолел полторы тысячи километров, причем на последний день путешествия пришелся огромный переход в 129 км.

"Хотя это и были самые сложные 32 часа в моей жизни, это было лучшее, что мне довелось испытать", - рассказал О'Брейди.

Поскольку целью путешествия было преодолеть весь путь без посторонней помощи, О'Брейди пришлось взять с собой около 170 кг снаряжения, который он вез за собой на санях. Основной сложностью было преодоление заструг - снежных гребней, наметенных ветром; другие путешественники использовали для этого кайты ("воздушные змеи"). О'Брейди порой приходилось идти против ветра, достигавшего 48 км/ч.

Родные О'Брейди рассказали, что он долгое время мечтал о чизбургере в конце пути; но потом его предпочтения сместились в сторону свежей рыбы с салатом - на протяжении всего путешетствия ему приходилось питаться замороженными полуфабрикатами.

В 2016 году попытку пересечь пешком и в одиночку Антарктиду предпринял британец Генри Уорсли, однако он не смог дойти до цели примерно 50 км и позднее в больнице умер от истощения.