Суд Петербурга не принял иск бухгалтера РИА ФАН к Минюсту США

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга не принял иск к министерству юстиции США о защите, чести, достоинства и деловой репутации сотрудницы РИА ФАН Елены Хусяйновой, которую США обвинили во вмешательстве в их выборы.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города в среду, суд отказал Хусяйновой в принятии иска, поскольку ее заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как рассматривается и разрешается в ином судебном порядке.

"Защита против обвинения в уголовном преступлении осуществляется в порядке, предусмотренном уголовным судопроизводством, в данном случае - в соответствии с законодательством государства, являющегося инициатором предъявленного обвинения", - говорится в сообщении.

Хусяйнова просила суд признать незаконным опубликованное в отношении нее обвинение в совершении уголовного преступления, размещенное в интернете в порядке уголовного судопроизводства США. В частности, истец просила признать сведения, содержащиеся в обвинении, не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, она требовала удалить эти сведения с веб-сайта, отозвать обвинение, компенсировать причиненный ей моральный вред, который она оценила в 5 млн рублей.

19 декабря Минфин США внес в санкционные списки, связанные с Украиной и кибербезопасностью, 18 человек и четыре компании из России, в том числе РИА "Федеральное агентство новостей", а также его дочернюю петербургскую компанию USA Really.