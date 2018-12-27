Петербургское управление МЧС признано лучшим в России

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС по Петербургу признано лучшим в стране по итогам 2018 года приказом главы МЧС России Евгения Зиничева.

"За этим почетным званием стоит кропотливая и очень напряженная работа огромного коллектива Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу: от пожарных и спасателей - до работников кадрового аппарата, финансово-экономической сферы, прочих обеспечивающих подразделений и руководящего состава разного уровня. Именно их ежедневный труд позволил нам стать лучшими в России", - сказал начальник управления Алексей Аникин в интервью, размещенном на сайте управления.

Он отметил, что главная награда для спасателей - сохраненные жизни, стабильная динамика сокращения огневых происшествий и других чрезвычайных ситуаций.

"Я хочу выразить благодарность всем сотрудникам Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу за проделанную работу, результаты которой позволили нам в очередной раз завоевать звание лучших в стране", - добавил Аникин.