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Пожар на складе пиротехники в Петербурге ликвидирован

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные справились с огнем на складе пиротехники в Санкт-Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар ликвидирован в 23:55 по Москве, никто не пострадал", - сказали в пресс-службе.

Вечером в пятницу произошел пожар на складе пиротехники в Адмиралтейском районе города по адресу Химический переулок, 14 поступила в 20:15. В 20:32 ранг был повышен до второго номера сложности из пяти. Существовала угроза распространения огня на соседние здания. В 21:30 пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

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Теги: Санкт-Петербург

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