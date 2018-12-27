Минстрой предупредил о возможном росте тарифов ЖКХ из-за электроэнергии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Тарифы на электричество и водоснабжение могут вырасти в России, в случае введения оплаты неиспользуемого потребителями резерва электросетевой мощности, на котором настаивает Минэнерго, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

"Минстрой включился в дискуссию по введению оплаты неиспользуемого потребителями резерва электросетевой мощности, на чем настаивает Минэнерго. В Минстрое считают, что это увеличит затраты на электроэнергию котельных и водоканалов и придется либо заложить их в тарифы ЖКХ, либо сокращать ремонты", - отмечает издание.

По данным "Коммерсанта", наиболее сильно изменения могут ударить по водоканалам, у которых на электроэнергию идет 25% затрат, а рост различных тарифов ЖКХ может составить 3-5%.

Как отмечается, при увеличении затрат на оплату электроэнергии произойдет и прирост тарифов тепловиков и водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ). Такую оценку проекту постановления дает Минстрой. В условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов "возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ".

В Минэнерго с оценкой Минстроя не согласны и настаивают, что тарифы не вырастут, а у предприятий ЖКХ, как у всех потребителей, есть право отказаться от неиспользуемой мощности.

Однако в Совете производителей энергии (СПЭ) согласились с Минстроем и ожидают рост расходов на электроэнергию у котельных, электрокотельных и насосных станций. В СПЭ связали это с тем, что объекты теплоснабжения по закону обязаны держать значительные резервы мощности, в частности для пикового потребления при минимальных температурах.

Как сообщает "Коммерсантъ", Минстрой уже попросил вице-премьера Дмитрия Козака привлечь министерство к обсуждению данной темы.

Напомним, что в сентябре правительство инициировало переход на оплату резерва мощности и дифференциацию тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК). Таким образом, в случае принятия поправок нагрузка на бизнес может вырасти на 100-140 млрд руб. в год. Плату за сетевой резерв - неиспользуемую трансформаторную мощность электросетей, к которым подключены промпотребители (свыше 670 кВт),- Минэнерго предлагало вводить постепенно для уже подключенных потребителей с 2020 года, новым потребителям придется оплачивать резерв сразу.