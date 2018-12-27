Что произошло за день: четверг, 27 декабря

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Утром работа магазинов сети "Красное и Белое" оказалась парализована из-за обысков и изъятия документации на складах и в офисах компании в минувшую среду. Алкогольный ритейлер сообщил, что силовики не выявили контрафактного алкоголя. Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, склады сети останутся закрытыми до завершения проверки спецслужб, однако в самой сети утверждают, что склады, как и магазины, уже приступили к работе в штатном режиме.

- ЦБ аннулировал лицензии форекс-дилеров "Форекс клуб", "Альпари форекс" и "Телетрейд". Компании обязаны прекратить деятельность на рынке ценных бумаг до 27 января. Основанием стали неоднократные нарушения требований законодательства в течение года.

- Минстрой предупредил о возможном росте тарифов ЖКХ. Вода и тепло могут подорожать из-за проекта Минэнерго о плате потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности.

- Почти 31 миллиону россиян с 1 января проиндексируют пенсии. Индексация составит 7,05%, средний размер выплат вырастет на тысячу рублей. В 2018 году средний размер пенсии был 14.414 рублей.

- Минтруд опроверг прогноз о скорых массовых увольнениях россиян. Ранее газета "Известия" со ссылкой на аналитическую записку ведомства сообщила, что около 230 тысяч жителей РФ могут лишиться работы в течение трех месяцев, однако, по данным министерства, "в настоящее время ситуация на рынке труда стабильная, резкого роста безработицы не ожидается".

- Новосибирские физики подтвердили возможность создания плазменного реактивного двигателя. Ученые Института ядерной физики имени Будкера в начале 2019 года начнут серию экспериментов на новой установке по удержанию плазмы. В качестве рабочего вещества в двигателе может использоваться вода.