Мужчина взорвал гранату на территории торговой базы в Хабаровске

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - На территории торговой базы в Железнодорожном районе Хабаровска мужчина взорвал боевую гранату, в результате чего он погиб, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"По предварительным данным, еще три человека пострадали", - сказал он.

По данным собеседника агентства, выяснением обстоятельств случившегося занимаются следственные органы.

В свою очередь в краевой клинической больнице N2 агентству уточнили, что к ним поступили двое пострадавших с осколочными ранениями. Один после осмотра был отпущен на амбулаторное лечение.

"Третий пострадавший был осмотрен врачами скорой помощи на месте, в госпитализации он не нуждается", - добавили в больнице.