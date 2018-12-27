Иркутского студента заподозрили в распространении материалов о нападениях на школы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту распространения в интернете материалов экстремистского характера студентом третьего курса одного из юридических вузов Иркутска, сообщила в четверг пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"В период с 2016 по 2018 годы студент рассылал своим одногруппникам сообщения и видеозаписи в социальных сетях, в которых содержалась информация, направленная на возбуждение ненависти, вражды к национальным и религиозным меньшинствам", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по материалам ФСБ по статье о возбуждении ненависти либо вражды). Назначена психолого-лингвистическая экспертиза.

По данным следствия, ранее 21-летний подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался.

Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс", что речь идет о студенте иркутского филиала Российской правовой академии.

"Молодой человек, по предварительным данным, рассылал сокурсникам материалы о нападениях на школы, в том числе о массовом убийстве в школе "Колумбайн", которое стало символом таких трагедий. Есть версия, что он предлагал совершить нападение" - сказал источник.