ФСИН пообещала заключенным на Новый год пельмени, овощную икру и добрые фильмы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Новогодний стол для заключенных в колониях будет особым: с салатами, овощной икрой и пельменями, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"В канун Нового года и в период праздничных дней во всех исправительных колониях пройдут различные культурно-массовые и спортивные мероприятия. Станет более разнообразным и новогоднее меню", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В частности, по данным ведомства, в праздничный рацион может войти винегрет, икра из овощей, соте из курицы, чахохбили, котлеты, биточки (мясные, рыбные), пельмени, рулеты из мяса и овощей.

"Традиционно для организации досуга осужденных в учреждениях проводятся концерты художественной самодеятельности, театрализованные постановки, викторины, просмотры добрых новогодних фильмов, конкурсы стенных газет", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в исправительных учреждениях будут проводиться показы национальных костюмов периода 15-19 веков, сшитых осужденными, конкурсы кулинарного мастерства, вокальные конкурсы.

"Еще одной доброй традицией является участие осужденных в благотворительных акциях по изготовлению мягких игрушек и вязанных вещей, которые передаются в детские дома.

Во всех колониях проходят спортивные соревнования, конкурсы снежных фигур, в северных регионах строятся целые снежные городки", - говорится в сообщении.

Также, отметили в пресс-бюро, на праздники во многих учреждениях будут проходить "Дни открытых дверей" для встречи осужденных с родственниками, исправительные колонии посетят городские и республиканские творческие коллективы.

"В канун Рождества Христова осужденные посещают храмы, часовни, молельные комнаты, расположенные в учреждениях (совместно с представителями религиозных конфессий), для совершения религиозных таинств и обрядов", - сообщили в ФСИН.