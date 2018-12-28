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ФСИН предложит арестантам столичных СИЗО сыграть в КВН на Новый год

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Арестантам московских следственных изоляторов (СИЗО) продлят время отбоя до 1:00 ночи, а меню разнообразят национальной кухней, салатами и выпечкой, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.

"В столичных следственных изоляторах пересмотрен распорядок дня на 31 декабря для лиц, содержащихся под стражей. Отбой в новогоднюю ночь запланирован в 1:00 1 января", - сказал Цыганков в пятницу "Интерфаксу".

По его словам, для на 31 декабря, 1 и 7 января для узников составлено праздничное меню, в которое войдут гречневая каша с мясом, салаты, выпечка и блюда национальных кухонь.

"Для осужденных отрядов по хозяйственному обслуживанию разработаны планы культурно-массовых мероприятий на период новогодних праздников. В рамках планов выходных дней предусмотрен просмотр новогоднего обращения президента РФ и новогодних телепередач", - сказал Цыганков.

Он отметил, что в помещениях отрядов оформляется наглядная агитация, посвященная Новому году, организуется подготовка и отправление осужденными открыток и поздравлений своим родственникам.

"В период новогодних праздников с осуждёнными будут организованы турниры по различным видам спорта, концерты художественной самодеятельности, конкурсы "Клуб веселых и находчивых", а также занимательные викторины на знание обычаев празднования Нового года", - сказал представитель УФСИН.

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Теги: ФСИН, Москва

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