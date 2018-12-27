Осужденный мэр Махачкалы освобожден от должности

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты горсобрания Махачкалы (Дагестан) приняли решение о досрочном освобождении от должности мэра города Мусы Мусаева, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии.

"Решение о досрочном снятии полномочий с Мусаева принято 27 декабря в связи с вступлением в силу приговора в отношении него", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 15 октября Советский суд Махачкалы приговорил отстраненного от должности мэра города Мусаева к четырем годам колонии за причинение государству ущерба в размере 48 млн рублей путем земельных махинаций. Приговор вступил в силу 25 декабря.