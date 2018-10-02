Обвиняемый в земельных махинациях экс-мэр Махачкалы признал свою вину в суде

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Отстраненный от должности мэр Махачкалы (Дагестан) Муса Мусаев на суде признал свою вину, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Заседание проходит в Советском суде города Махачкалы. На вопрос судьи, признает ли свою вину, Мусаев ответил, что признает", - сказала собеседник агентства.

Мусаев был задержан в январе 2018 года по подозрению в нанесении республике ущерба в размере свыше 48 млн рублей путем земельных махинаций.

По версии следствия, в марте 2016 года Муса Мусаев, заведомо зная, что земельный участок площадью около 17,5 тысяч кв. м, расположенный в городе Махачкале, является собственностью Дагестана, превышая свои должностные полномочия, незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО "АСПК" в собственность земельного участка за плату в размере 1 млн 100 тыс. рублей.