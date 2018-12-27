В Вологде возбуждено очередное дело об избиении младенца

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Вологде возбуждено уголовное дело по факту избиения восьмимесячного ребенка, сообщает пресс-служба регионального СКР в четверг.

По данным следствия, мальчик был доставлен в городскую больницу в среду около 22 часов. Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.

После сообщения о травмировании ребенка по месту его жительства выехали следователи СКР. Выяснилось, что вечером соседи семьи, в которой воспитывается мальчик, сообщили в полицию о криках и конфликте в квартире. Правоохранители прибыли на место.

"Мальчик, а также его четырехлетний брат были незамедлительно изъяты из семьи, поскольку у их матери обнаружены следы побоев. Для проверки информации о возможном насилии и по отношению к детям проведено их обследование, выявившее у восьмимесячного ребенка тяжелую травму", - говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). В нанесении побоев ребенку подозревается его 32-летний отец.

Как отмечает пресс-служба, специалисты собирают материалы, необходимые для решения вопроса об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, проводится целый комплекс следственных действий, результаты которых позволят разобраться в обстоятельствах получения ребенком таких травм. В отношении 28-летней матери детей продолжаются следственные действия.

"В ходе расследования будут тщательно изучены условия жизни и воспитания детей, в том числе имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться законные интересы малолетних детей и данные, свидетельствующие о более ранних фактах жестокого обращения с мальчиками", - говорится в релизе.

В ноябре в Вологде большой резонанс получило дело об избиении двух малолетних детей сожителем их матери. Мужина и женщина были задержаны, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). Кроме того, по факту халатности со стороны органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ.