Пьяный отец в Курганской области покалечил младенца, не сумев его убаюкать

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Курганской области завели уголовное дело из-за телесных повреждений у двухмесячного ребенка, сообщает пресс-служба регионального управления СК в среду.

По данным следствия, вечером 14 февраля отец ребенка, будучи пьян, не смог упокоить младенца, из-за чего бросил его на кровать. На следующий день ребенок был госпитализирован, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

20-летнему отцу предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в отношении малолетнего. Мужчина арестован.